Bronisze: Ceny krajowych warzyw wysokie. Młode ziemniaki po 12 zł/kg

Młode ziemniaki po 12 zł/kg na Broniszach/ fot. pixabay

Na Broniszach kupić można już młode ziemniaki z krajowej produkcji. Ich ceny pomimo 14 procentowego spadku są nadal bardzo wysokie- nawet 12 zł za kilogram.

Na Rynku Hurtowym Bronisze drogie są młode ziemniaki, ceny dochodzą do 12 zł za kilogram

Wysokie ceny utrzymują się także w przypadku fasolki szparagowej - 46 zł/kg

Spadły ceny pomidorów malinowych i szparagów na Broniszach

W ofercie producentów handlujących na Broniszach przybywa warzyw krajowych z tegorocznej produkcji.

- Dostępne są kabaczki, cena od 7,00 do 9,00 złotych za kilogram, a cukinia od 5,00 do 6,50 złotych za kilogram. Kalafiory krajowe są cenie od 5,00 do 7,00 złotych za sztukę - mówi w rozmowie z www.sadyogrody Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze.

Drogie są młode ziemniaki z krajowych upraw- 12 zł/kg

Kupić już można młode ziemniaki ale ich cena nadal jest wysoka - około 12 zł za kilogram odmiany Irga. W ubiegłym tygodniu młode ziemniaki były o ponad 14 procent droższe I kosztowały ok 15 złotych. Dla porównania ziemniaki z importu kosztują w hurcie 0,80 zł za kg.

Nadal droga jest fasolka szparagowa, która obecnie kosztuje około 46 ,00 złotych za kilogram.

Wysokie ceny notują krajowe pory i pietruszka korzeniowa.

- Pory sprzedawane są w cenie od 7,00 do 11 złotych za kilogram, natomiast pietruszka korzeniowa kosztuje do 10,00 złotych za kilogram. Seler od 2,50 do 3,50 za kilogram a marchew kosztuje od 1,50 do 1,80 za kilogram - mówi ekspertka.

Staniały polskie pomidory i szparagi

Potaniały pomidory malinowe , teraz za kilogram zapłacimy od 5,00 do 6,33 , jest to spadek ceny o ponad 7 procent. Pomidory zwykłe spod osłon są w cenie od 3,00 do 6,00 złotych za kilogram. Niższa cenę notuje także rzodkiewka, pęczek kosztuje od 1,16 do 1,85. Niższe ceny notują już także szparagi- od 14,00 do 18,00 za kilogram. Ogórki gruntowe są w cenie od 5,50 do 6,50 za kilogram, natomiast ogórki spod osłon kosztują od 4,00 do 5,00 złotych.

Jakie ceny nowalijek w hurcie ?

- Botwinka jest w cenie od 2,00 do 2,75 za pęczek. Młode buraki ćwikłowe kosztują od 2,00 do 3,00 złotych za pęczek. Cebulka ze szczypiorkiem kosztuje od 1,70 do 2,00 złotych za pęczek. Staniał koperek, teraz za pęczek zapłacimy od 1,00 do 1,33 -informuje Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze.





