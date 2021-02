Bronisze: Bogata oferta owoców z importu. Truskawki kosztują 22 zł/kg

Na podwarszawskim Rynku Hurtowym Bronisze oferta owoców z importu jest bardzo bogata i różnorodna/ fot. shutterstock.com

Na podwarszawskim Rynku Hurtowym Bronisze oferta owoców z importu jest różnorodna. Obecnie dostaniemy typowo związane z tą porę roku, jak i te, kojarzące nam się z letnią porą, jak choćby truskawki. Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Bronisze przedstawiła aktualne ceny owoców dostępnych w ofercie handlowców.

Jak poinformowała nas Anna Kaszewiak, wśród owoców importowanych na Rynku Hurtowym Bronisze dostępne są dwa rodzaje ananasów, tzw. dekoracyjne (mniejsze) i ananasy miodowe. Ananasy dekoracyjne są w cenie od 4,50 do 5,00 złotych za sztukę, natomiast ananasy miodowe notują wyższą cenę od 7,50 do 8,50 za sztukę. Awokado kosztuje od 3,60 do 6,75 za sztukę, a cena zależy od odmiany czyli czy awokado jest zielone czy ciemne (Hass). Awokado ciemne notuje wyższe ceny.

Banany od 4,75 do 5,50 za kilogram, przeciętna cena około 5,25 za kilogram. Banany z symbolem bio, pakowane w torebki notują wyższą cenę.

Cytryny są w cenie od 3,50 do 6,00 złotych za kilogram, cena zależy od odmiany i kraju pochodzenia towaru.

- Z typowych cytrusów dostaniemy jeszcze pomarańcze, mandarynki i grapefruity. Mandarynki kosztują od 3,00 do 8,00 złotych za kilogram. Jest to duża rozpiętość cenowa ale cena zależy od jakości oferowanego towaru. Pomarańcze są w cenie od 3,85 do 7,50 za kilogram, przeciętna cena kilograma waha się około 6,50. Bardzo dużą rozpiętość notujemy w cenie grapefruitów. Wynika ona z doboru odmian- jak na przykład żółte, czerwone lub zielone i kraju pochodzenia jak Europa, Turcja, Izrael czy Floryda - informuje Anna Kaszewiak.

- Do tej grupy zaliczamy także pomelo, które sprzedawane jest na sztuki, cena od 3,50 do 5,50. Natomiast śliwki są w cenie od 9,00 do 11,00 złotych za kilogram, przeciętna cena kilograma to 10,00 złotych - dodaje.

Kiwi kosztuje od 6,50 do nawet 16,00 złotych za kilogram. Mango kosztuje od 3,85 do 15,00 złotych za sztukę, melony od 4,75 do 10,00 złotych za sztukę.

Truskawki są w cenie od 15,00 do 22,00 złotych za kilogram. W ofercie handlowców dostępne są również winogrona białe i ciemne. Ciemne od 6,50 do 15,00 złotych za kilogram, białe od 11,00 do 17,00 złotych za kilogram, przeciętna cena to 16,00 złotych za kilogram. W ostatnim czasie podrożały granaty. Teraz za sztukę zapłacimy od 3,50 do 5,00 złotych (wzrost ceny o około 21%).

Owoce - sprawdź oferty kupna/ sprzedaży na Giełda Rolna!