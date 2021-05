Biedronka: regionalni kupcy odwiedzają rolników zainteresowanych współpracą

Biedronka chce współpracować z lokalnymi producentami owoców i warzyw; fot. materiały prasowe

- Stworzyliśmy osobny zespół do kontaktów z lokalnymi rolnikami, którzy chcieliby dostarczać warzywa i owoce do naszych sklepów. Aktualnie regionalni kupcy Biedronki odwiedzają rolników zainteresowanych współpracą z naszą siecią - potwierdza Marek Walencik, dyrektor kategorii odpowiedzialny za ofertę warzyw i owoców w sieci Biedronka.

Nowa strategia Biedronki to współpraca z lokalnymi producentami owoców i warzyw. Jest odzew!

Stworzono osobny zespół do kontaktów z lokalnymi rolnikami, którzy chcieliby dostarczać warzywa i owoce do sieci. Aktualnie regionalni kupcy Biedronki odwiedzają rolników zainteresowanych współpracą.

Dziś ponad 70 proc. warzyw i owoców w sklepach Biedronka pochodzi z naszego kraju. Docelowo ma to być 90 proc.

Biedronka od początku działalności pracuje bezpośrednio z producentami, także z małymi, a ich udział w dostarczaniu produktów dla klientów z każdym rokiem rośnie - mówi Marek Walencik, dyrektor kategorii odpowiedzialny za ofertę warzyw i owoców w sieci Biedronka.

Biedronka - nowa strategia dostaw owoców i warzyw

W styczniu br. Biedronka zapowiedziała zmianę strategii, która polega na wprowadzeniu nowej struktury w dziale zakupów. Z początkiem roku wprowadzono nowe stanowiska – lokalnych kupców warzyw i owoców. Ich zadaniem jest nawiązywanie współpracy z mniejszymi producentami warzyw i owoców. Kupcy mieli wyruszyć w Polskę, będą odwiedzać gospodarstwa, a także giełdy rolne, by poszukiwać nowych partnerów w postaci m.in. małych rodzinnych gospodarstw rolnych.

Potwierdza to Marek Walencik. - Stworzyliśmy osobny zespół do kontaktów z lokalnymi rolnikami, którzy chcieliby dostarczać warzywa i owoce do naszych sklepów. Aktualnie regionalni kupcy Biedronki odwiedzają rolników zainteresowanych współpracą z naszą siecią. Odzew ze strony producentów bardzo nas cieszy. Kupujemy od nich na terenie całego kraju szeroki asortyment, m.in. ziemniaki, jabłka czy pomidory. Jesteśmy zadowoleni, że wielu producentów chce trafić do domów Polaków poprzez naszą sieć - tłumaczy.

Biedronka stawia na polskie owoce i warzywa

Dziś ponad 70 proc. warzyw i owoców w sklepach Biedronka pochodzi z naszego kraju. - Ilości warzyw i owoców dostępne na rynku w połączeniu z porą roku i warunkami pogodowymi w Polsce wymagają niekiedy uzupełnienia oferty produktami pochodzenia zagranicznego. Docelowo od polskich producentów ma pochodzić 90 proc. warzyw i owoców dostępnych w sieci Biedronka - potwierdza Marek Walencik, dyrektor kategorii odpowiedzialny za ofertę warzyw i owoców w sieci Biedronka.

Jak współpracować z Biedronką?

Szansa na współpracę z największą siecią handlowa w Polsce wydaje się kusząca, ale na horyzoncie widać sporo wyzwań, choćby tych związanych z certyfikacją, logistyką czy przygotowaniem ogrodników do współpracy z dużym kontrahentem. Niestety Biedronka nie chce prasie zdradzać szczegółów współpracy z lokalnymi producentami, o które niejednokrotnie pytamy biuro prasowe sieci.

Sieci handlowe i ich relacja z producentami od dawna budzi emocje w branży owocowo-warzywnej. Jak to wygląda od kuchni, na co trzeba się przygotować, czego wystrzegać? Czytaj: 5 rzeczy, które plantator musi wiedzieć o współpracy z sieciami handlowymi

Płody rolne - dodaj swoje ofertę na gieldarolna.pl.