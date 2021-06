Biedronka kupi od małopolskich rolników kapustę po gradzie

Biedronka kupi od rolników kapustę po gradzie; fot. mat.pras.

Biedronka deklaruje, że odkupi od rolników z podkrakowskiej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, dotkniętej sobotnim gradobiciem, 156 ton kapusty i zaoferuje ją klientom. Dlaczego sieć nie chce sprzedawać jabłek po gradzie z 2020 roku?

Jak podaje sieć Biedronka, kapusta uprawiana w tym regionie, mimo gradobicia, jest pełnowartościowa i bez żadnych ograniczeń może być składnikiem smacznych potraw. W wyniku gradu jej zewnętrzne liście zostały lekko uszkodzone. Nie pogarsza to w żaden sposób jej walorów smakowych ani odżywczych ponieważ zewnętrzne liście i tak zwykle usuwa się już po zakupie kapusty.

Biedronka kupi kapustę po gradzie

- Odkupimy aż 120 tys. sztuk kapusty od lokalnych rolników z miejscowości Wawrzeńczyce, Złotniki, Rudno Dolne, Stręgoborzyce, Łaganów, Karwin, Żębocin, Grębocin, Rudno Górne, Dobranowice. Tam straty po gradzie są największe, a naszą akcją chcemy je jak najbardziej zminimalizować - deklaruje Marcel Rogacewicz, menedżer ds. zakupów w sieci Biedronka.

Kapustę po gradobiciu w regionie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce będzie można znaleźć od czwartku 10 czerwca br. w wybranych sklepach sieci Biedronka m.in. w Warszawie oraz okolicy i w województwach lubuskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskie, łódzkim oraz lubelskim.

Kapusta - popularne warzywo w Biedronce

Kapusta jest jednym z najpopularniejszych warzyw wybieranych przez klientów sieci Biedronka. W ubr. sieć sprzedała 40 tys. ton różnych rodzajów kapusty, od białej i młodej po czerwoną oraz pekińską.

Jabłka po gradzie w Biedronce

Ostatnio dużo mówi się o marnotrawieniu żywności i trendzie zero waste. Tym tropem już poszła m.in. sieć handlowa Lidl przy akcji związanej z krzywymi burakami, które kupiła od rolnika i uratowała plon przed zmarnowaniem. Ten przypadek szerokim echem odbił się w mediach, także tych ogólnopolskich.

Zastanawialiśmy się także czy w ten trend zwany zero waste mogłyby się wpisać jabłka po gradzie ze zbiorów w 2020 roku, które wciąż są w komorach chłodniczych w gospodarstwach sadowniczych w Polsce.

- Jednym z głównych filarów naszej strategii jest stała obecność polskich jabłek przez cały rok w ofercie naszej sieci. W 2020 r. jabłka pochodzące od polskich dostawców stanowiły 93% naszej oferty, a w roku 2021 – 100%. By sprostać oczekiwaniom milionów polskich klientów dotyczących zarówno ceny, jak i jakości produktu opieramy się na długofalowej współpracy z dostawcami, by zapewnić jednakową dostępność produktów w każdym z ponad 3,1 tys. sklepów w całej Polsce - powiedział niedawno Marek Walencik, dyrektor handlowy w sieci Biedronka w rozmowie z sadyogrody.pl.

Dodał, że jako największa sieć handlowa w Polsce, Biedronka czuje się w obowiązku przeciwdziałać zjawisku marnowania żywności. - Opracowaliśmy kompleksowy system ograniczania marnotrawienia żywności. Jest to element filozofii zero waste. Już od 2016 r. rozwijamy program przekazywania produktów spożywczych na zasadzie darowizny, bezpośrednio ze sklepów do organizacji pożytku publicznego zajmujących się pomocą w tym zakresie. Współpracujemy z ponad 100 organizacjami pożytku publicznego. Na koniec 2020 r. przekazaliśmy ponad 12 400 ton żywności o łącznej wartości ponad 131 mln zł - mówi Walencik.

Z jego słów wynika więc, że idea zero waste i przeciwdziałanie marnowania żywności jest ważna w strategii Biedronki oraz - że co do zasady - sieć stawia na jabłka z Polski.

