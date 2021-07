Bardzo niskie ceny ogórków. Plantatorzy są zrezygnowani

Ceny ogórka w tym sezonie bardzo niskie. Plantatorzy są zrezygnowani/ fot.pixabay.com

Ceny krajowych ogórków stają się niezadowalające dla plantatorów. Roszące koszty produkcji, w szczególności koszty zbiorów i niskie ceny skupu, zmuszają plantatorów ogórka do mocnego zastanowienia nad dalszymi zbiorami.

Na jednym z forów dyskusyjnych plantatorów ogórków gruntowych pojawił się komentarz w którym autorka pisze , że coraz bardziej zastanawia się nad zaoraniem swojej plantacji ogórka w tym sezonie. Jak pisze, przy obecnych kosztach zbioru i przy tych cenach skupu na obecna chwile jej zysk jest zerowy. Uruchomiło to falę komentarzy.

- To i tak Dobrze bo ja na minus i łudzę się że będzie lepiej. - pisze forumowicz.

- Ja zrobię to samo tylko do tuneli nie wjadę, muszę wyrywać - dodaje Pan Marian.

- 1.5 za Kg i ty nawet na zero nie wychodzisz- zauważa kolejny forumowicz



- najlepiej wychodzą na tym pracownicy. A co do samej ceny to złotówki przez ostatnie 7 dni nie otrzymałem - pisze Pan Mateusz.

- świętokrzyskie 1.5 z kg - pisze inny plantator

- U nas 0.7 zł- odpowiada Pan Mateusz



- Też sprzedaje po 1,30 moim zdaniem na granicy opłacalności ale rwę z nadzieją że do 2 tyg. cena podskoczy - informuje jeden z plantatorów.

- Wszyscy muszą zniszczyć 30%uprawy i będzie OK!!! - dodaje Pan Eugeniusz.

Z kolei inny forumowicz skomentował post tymi słowami:

- Jak w zeszłym roku cena była x3 to nikt nie miał problemu, super bo cena z kosmosu i wszyscy zarabiamy razy 3 wiec zadowoleni, a przyszły rok płacz bo każdy nasadził każdemu urodziło i cena niska bo nie macie gdzie sprzedać. Głupota nie zna granic, a polski rynek niszczycie sami, na zachodzie nigdy w życiu nie było takich skoków cenowych z roku na rok. Takie rzeczy tylko w Polsce. Jeszcze będziecie prosić się aby tego ogórka od was odebrać po 80gr - pisze.

Fakt jest taki, że w ubiegłym roku ceny ogórka w porównaniu do obecnego sezonu były znacznie lepsze.

Ceny ogórków w hurcie

Na Rynku Bronisze w ubiegłym sezonie ceny w pewnym momencie osiągnęły nawet 4 złote za ogórka najmniejszego kalibru. Dwa dni temu na Broniszach ładnego, drobnego ogórka (wysortowanego w rządki w skrzynce!) można było kupić za 2,50zł/kg. Za średniego płacono 1,5 zł, natomiast największy kaliber sprzedawany był za 1,20-1,25 zł/kg. Cena jest nieporównywalnie niższa.

Poza tym stawki płacone pracownikom za zbiory w ubiegłym sezonie nie były jeszcze tak horrendalne. Obecnie pracownikom z Ukrainy trzeba zapłacić nawet 15-16 zł, a jak poinformował nas jeden z plantatorów z mazowieckiego, za pracownika z tzw. hotelu trzeba zapłacić nawet 20 złotych.