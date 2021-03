Arabscy importerzy zainteresowani jabłkami z Polski i Europy

Przedstawiciele Unii Owocowej wzięli udział w targach Gulfood w Dubaju

Przedstawiciele Unii Owocowej wzięli udział w targach Gulfood w Dubaju w ramach kampanii "Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy" promując owoce wśród arabskich kontrahentów. Wiele osób wykazało zainteresowanie importem jabłek z Polski i Europy – można spodziewać się nowych kontraktów.

"Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Unia Owocowa w konsorcjum ze Związkiem Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem jest promocja europejskich owoców w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kampania dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt jest ukierunkowany nie tylko na ZEA. Ma na celu dotrzeć również do Chin i Indii – krajów, w których stale rośnie import świeżych produktów. W ostatnich latach, polskie jabłka podbiły kilka rynków perspektywicznych, m.in.: Egipt, Jordanię, czy Arabię Saudyjską. W sezonie 2019/2020 Unia Europejska wyeksportowała w sumie 56 741 ton jabłek do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym 1388,856 ton z Polski. W styczniu i w lutym 2021 roku z naszego kraju do ZEA trafiło już 278,846 ton jabłek.

- Drzewa owocowe zajmują 1,3 mln ha w Unii Europejskiej. Jesteśmy liderem w Europie, na kolejnych miejscach są Włochy i Francja. Unia Europejska produkuje 10 mln ton jabłek rocznie, a Polska aż 3,5 mln ton – mówi Beata Skoniecka, reprezentant grupy producentów owoców będącej członkiem Unii Owocowej.

Promocja europejskich jabłek na Bliskim Wschodzie

W ramach kampanii "Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy", na początku 2021 roku przeprowadzono 4 akcje promocyjne jabłek w 4 centrach handlowych w Dubaju. W galeriach rozdawano świeże jabłka europejskie, a na stoiskach obrandowanych znakami kampanii edukowano na temat wyjątkowych walorów owoców oraz ich procesu produkcyjnego przy pomocy interaktywnych ekranów. Działania te miały na celu promocję europejskich jabłek na bliskowschodnim rynku oraz zachęcenie arabskich kontrahentów do zawierania nowych kontraktów. Według ekspertów, działania te przyniosły pozytywne efekty.

- Polskie jabłka są obecnie eksportowane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co jest niemałym sukcesem, ale to wciąż rynek perspektywiczny o dużych możliwościach. Chcemy zwrócić uwagę arabskich nabywców na wysoką jakość polskich owoców i zwiększyć ich eksport w rejonie Bliskiego Wschodu - wyjaśnia Paulina Kopeć, sekretarz generalna Unii Owocowej.

- Potencjał rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest duży i obiecujący. Polska eksportuje rocznie około 400 kontenerów jabłek do Dubaju. Obecnie koncentrujemy się na rynku ZEA, ale są też inne możliwości ekspansji na pozostałe kraje Zatoki Perskiej. Liczymy na to, że eksport jabłek z Polski do Dubaju zwiększy się, ponieważ jakość naszego jabłka poprawia się z roku na rok. Oczekujemy nowych kontraktów, gdyż zainteresowanie importem europejskich, a w tym polskich jabłek było wysokie– przybliża Karolina Kamińska, projekt manager Unii Owocowej.

Webinar w Dubaju

Pod koniec marca, na zakończenie kampanii planowany jest webinar dla około 200 uczestników – dystrybutorów, mediów i partnerów z Dubaju. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione prezentacje dotyczące zagadnień jakości i smaku jabłek z Europy, a także czynników, które na nie wpływają. Eksperci poruszą także tematy bezpieczeństwa i identyfikowalności jabłek produkowanych w zgodzie z naturą oraz eksportu europejskich jabłek na rynek ZEA.