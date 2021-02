Tomasz Szacoń zdradza 5 rzeczy, które plantator musi wiedzieć o współpracy z sieciami handlowymi

Kto zepsuł rynek świeżych warzyw i owoców? Dlaczego zapracowany rolnik ledwo wiąże koniec z końcem, podczas gdy pośrednik pachnie "armanim" w swojej pięciusetkonnej Panamerze? Jak to jest, że warzywa w skupie są warte 20 groszy, a później umyte i zapakowane kosztują 10 razy więcej? Gdzie popełniliśmy błąd? – na te pytania stara się odpowiedzieć Tomasz Szacoń, właściciel firmy doradczej RetailPoland Consulting, ekspert ds. sprzedaży do sieci handlowych w felietonie dla www.sadyogrody.pl.

Od kilku tygodni na www.sadyogrody.pl piszemy o tym, że nową strategią Biedronki jest kupowanie owoców i warzyw bezpośrednio od małych i średnich gospodarstw. Szansa wydaje się kusząca, ale na horyzoncie widać sporo wyzwań, choćby tych związanych z certyfikacją, logistyką czy przygotowaniem ogrodników do współpracy z dużym kontrahentem.

Sieci handlowe i ich relacja z producentami od dawna budzi emocje w branży owocowo-warzywnej. Jak to wygląda od kuchni, na co trzeba się przygotować, czego wystrzegać? W komentarzu dla redakcji www.sadyogrody.pl, Tomasz Szacoń przedstawia wskazówki dla producentów owoców i warzyw, które mogą odmienić ich podejście do sieci handlowych oraz relacje z tego typu podmiotami.

1. Nie kombinuj z podatkami

- Gdy szkoliłem pierwszy raz rolników z paprykowego zagłębia pod Przytykiem złapałem się za głowę nie raz. Rolnik płatnik VAT – z jednej strony wydawało mi się to niedorzeczne, ale z drugiej strony przecież jesteśmy w Polsce – mówi Tomasz Szacoń.

Tłumaczy, że nie raz jednak widzimy różnego rodzaju "kombinacje" związane z zawieszaniem działalności, odwieszaniem, zakładaniem firmy co dwa lata na innych członków rodziny. A sieć handlowa potrzebuje godnych zaufania, niekiedy wieloletnich kontrahentów.

- Pierwsza rzecz, którą rzutem na taśmę sprawdza kupiec jest Twój NIP. Dlaczego? Bo w Polsce nadal ma miejsce proceder kombinowania z podatkami albo handlowania fakturami. Sieć handlowa może obawiać się czy podołasz finansowaniu biznesu, który zawsze opiera się na terminie płatności. VAT należy odprowadzić do skarbówki do 25-ego każdego miesiąca, a przelew przyjdzie za 60 dni. Skąd weźmiesz 230 tys. zł na VAT gdy dostaniesz zamówienie za 1 000 000 zł? Oczywiście to tylko założenie, ale musisz udowodnić, że stać Cię na sprzedaż do największych… Najgorsze to inwestować swoje prywatne pieniądze, bo one kosztowały 19% podatku dochodowego. O wiele mądrzej jest skorzystać z pieniędzy banku – porównywalnie faktoring można załatwić za 1%, ale trzeba mieć zdolności kredytowe. Po to właśnie potrzebny jest Twój NIP – żeby sprawdzić jakim będziesz kontrahentem – przyznaje ekspert.

2. Kupowanie oczami

- Według badania Nielsena klienci spędzają jedną sekundę czytając etykiety produktowe. Czyli masz dokładnie tyle czasu, żeby ktoś podjął decyzję co do Twojego produktu. Co innego jest na targu, na giełdzie lub niezrzeszonym sklepiku. Ale kanał nowoczesny podnosi poprzeczkę do góry i już wytresował tak ludzi, że oczekują czegoś więcej. No właśnie – czego? Krótko mówiąc – inspiracji. My dostawcy do sieci często dostajemy prośby od kupców właśnie o inspiracje. I chyba właśnie tak powstały jabłka pakowane po 4 sztuki w tekturkę, albo truskawki w białym pudełku z napisem „Kocham Cię”. Są też nudne i oklepane opakowania, których jest pełno na rynku i które mają wszyscy. Jeśli chcesz się czymś wyróżnić i „wywalić drzwi z kopa” – wybierz się na zagraniczne targi, zainspiruj się czymś nowoczesnym i zacznij to wdrażać u siebie. Może właśnie takiego smaczku brakuje w Twojej ofercie, którą wysyłasz nachalnie jak domokrążca frustrując się że nikt nie raczył odpisać… - mówi Tomasz Szacoń.

Dodaje, że dzisiejsze oferty to coś w rodzaju dzieła sztuki. Nie tylko cena się liczy, ale też opakowanie, które jest zgodne z trendami, wyjątkowe, chwytające za serce.

- Jabłka czy ziemniaki luzem – tu liczy się cena. Ale cos innego pakowane… pomyśl – może właśnie tym przewiercisz się przez recepcję – inspiruje Szacoń.

3. Global GAP i inne BRC