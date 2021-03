Sadownicy w Europie Zachodniej inwestują w klubowe odmiany jabłoni (foto)

Na jakie odmiany stawiają sadownicy w krajach Europy Zachodniej?/ fot. sadyogrody

We Włoszech trendy odmianowe wyznaczają konsorcja VOG i VIP. W nowych nasadzeniach jabłoni wzrasta udział klubowych odmian. Niemieccy sadownicy także podążają w tym kierunku. Na jakie odmiany stawiają kraje Europy Zachodniej?

- We Włoszech udział Gali w nowych nasadzeniach spadł z 42 proc. w 2017 roku do 24 proc w 2019 r., również 4 -krotnie zmniejszył się udział drzewek z grupy Red Delicious. Natomiast odmiany standardowe typu Fuji, Granny Smith, Golden Delicious pozostają w granicach 4-6 proc., udział tych odmian w powierzchni nasadzeń jest stabilny. Włosi sadzą odmiany klubowe jak Envy, Ambrosia, Kanzi, Yellow, Crimson Snow– mówił dr Janusz Andziak, sadownik i ekspert rynku, podczas konferencji online firmy Agrofresh.

Odmiana Evelina/ fot. sadyogrody

Evelina – pierwsza odmiana, która miała być wielkim europejskim projektem.

Evelina, czyli czerwona mutacja Pinovy, wyróżnia się lepszym wybarwieniem jabłek, wcześniejszym pojawieniem się rumieńca oraz wysoką plennością. We Włoszech uprawiana jest na powierzchni ok 1200 ha, w Niemczech – ok 974 ha, we Francji – 355 ha.

Odmiana Kanzi/ fot. sadyogrody

Kanzi (Nicoter) – odmiana z belgijskiej szkółki Nicolai. Powstała ze skrzyżowania odmian Gala i Braeburn. Uprawiana także poza krajami europejskimi w Południowej Afryce, Chile, USA, w Nowej Zelandii, Australii. Kanzi jest odmianą dwukolorową o znaczeniu ogólnoświatowym. Owoce dobrze się przechowują, ale w trakcie uprawy mogą pojawić się problemy z wybarwieniem.

Odmiana Morgana/ fot. sadyogrody

Drugą nowszą odmianą z Belgii jest Kizuri – wprowadzona na rynek pod nazwą Morgana. Z uprawy tej odmiany uzyskuje się wyrównany rozmiar jabłek od 70-80 mm. Jabłko jest bardzo słodkie (ekstrakt 14-15 proc), soczyste, jędrne, kruche. Odmianę wyróżnia także dobry shelf life. Morgana sadzona jest w Europie – w Niemczech, we Włoszech, Holandii, Belgii. Planowane są nasadzenia w Południowej Afryce oraz w Australii.

Odmiana Tessa/ fot. sadyogrody

Włosi wyhodowali odmianę Fengapi znaną na rynku pod nazwą Tessa (Gala i Pink Rose). Cechą charakterystyczną tej odmiany jest dobry termin zbioru, przypadający na ok 7 dni po odmianie Golden Delicious. Odmiana Fengapi mogłaby być uprawiana w naszym klimacie. Wyróżnia się bardzo ładnymi różowo czerwonymi owocami, twardymi kruchymi o dobrym shelf life. Kształt jabłek jest wyrównany w rozmiarze handlowym.

Odmiana Fengapi uprawiana jest w krajach Beneluksu, w Niemczech, Austrii, we Włoszech, Francji oraz w Hiszpanii.

Odmiana Crimson Snow/ fot. sadyogrody

Dużą popularność we Włoszech zyskała odmiana australijska Crimson Snow, o ładnych owocach.

Odmiana Shinano Gold (najdroższa odmiana jabłka w Japonii) promowana jest we Włoszech pod marką Yellow. W przyszłości odmiana ta może stanowić alternatywę dla sadowników uprawiających Golden Deliciousa.

Włosi idą w kierunku odmian klubowych jabłoni