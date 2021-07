Maliny odżywiane ziołami. Ile kosztuje ekologiczna uprawa? (wywiad)

Wysokie koszty prowadzenia ekologicznej i biodynamicznej uprawy owoców; fot. Cud Malina

- Preparaty ekologiczne są dużo droższe od konwencjonalnych i takie też stosowaliśmy w początkach uprawy. Natomiast przestawiając się na uprawę biodynamiczną tworzymy swoje nawozy i środki z ziół. To rodzi mnóstwo kosztów związanych z pracą ręczną - mówią w rozmowie z sadyogrody.pl, Iwona i Kazik Cieśliccy, właściciele Gospodarstwa Ekologicznego Cud Malina w Urzędowie, woj. lubelskie.

W jaki sposób maliny odżywiane są ziołami? Czy w ten sposób uprawiacie też porzeczkę?

W naszym gospodarstwie uprawiamy maliny letnie owocujące w lipcu na podporach oraz porzeczki czerwone i czarne, ekologicznie, metodami rolnictwa biodynamicznego. Podstawą ekologii oraz biodynamiki jest zaniechanie stosowania syntetycznych pestycydów i nawozów sztucznych, ponieważ zaburzają naturalne mechanizmy istniejące w naturze.

Maliny i porzeczki rosną wśród wielu ziół: mniszek lekarski, macierzanka, kurdybanek, dziurawiec, koniczyna biała, skrzyp, tymianek, wrotycz, babka, mak, krwawnik, rumianek, lucerna, łubin... odżywiamy je kompostem z ziół i chronimy ziołowymi wyciągami. Zioła, probiotyki, żyzna gleba oprócz tego, że wzmacniają odporność roślin, powodują, że owoce są słodkie, smaczne i posiadają wyjątkowe właściwości zdrowotne, dają odporność, którą same musiały wytworzyć. Ważnym aspektem ochrony roślin jest też zapewnienie odpowiednich warunków życia naszym sprzmierzeńcom, takim jak pozytywne mikroorganizmy, biedronki, dobroczynki, złotooki, skorki, pszczoły, trzmiele, drobne ssaki drapieżne, ptaki... Zioła im nie szkodzą, a pestycydy tak.

Wysokie koszty ekologicznej uprawy owoców

Sami przygotowujecie naturalne opryski, czy kupujecie? Czy są one droższe od konwencjonalnych?

Preparaty ekologiczne są dużo droższe od konwencjonalnych i takie też stosowaliśmy w początkach uprawy. Natomiast przestawiając się na uprawę biodynamiczną tworzymy swoje nawozy i preparaty z ziół. Przy takiej uprawie jest mnóstwo kosztów związanych z pracą ręczną. Koszty wydatków na opryski spadły, ale wzrosła ilość czasu poświęcanego, przy ich wytwarzaniu. Jeżeli zliczyć koszty pracy to jest dużo drożej. Wystarczy przeliczyć godziny, które trzeba poświęcić na ręczne plewienie 1ha młodej plantacji, a użycie herbicydu. Z grubsza - 50 dniówek vs 2 dniówki i 10 litrów herbicydu, czyli 6000 zł vs 600zł. Użycie kilku litrów pestycydu na insekty, a zebranie kilkudziesięciu kilogramów ziół i przygotowywanie preparatów, stosowanie ich co 2 tygodnie w setkach litrów.

uprawa malin w ziołach w Cud Malina

Dlaczego zdecydowaliście się na uprawę ekologiczną?

Pomysł powstał z troski o zdrowie rodziny oraz wszystkich osób spożywających nasze owoce i soki. Trudno jest rozróżnić w żywności konwencjonalnej tą, która jest wytwarzana naturalnie, od tej z mnóstwem pozostałości pestycydów nawet niedozwolonych. Różne badania żywności to potwierdzają. Często chęć uzyskania wydajności, przedkładana jest kosztem zdrowia konsumentów. Uważamy, że jedyna żywność, której uprawa istotnie różni się od konwencjonalnej to certyfikowana uprawa ekologiczna. Podlega ona kontrolom zarówno na etapie gospodarstwa, jak i gotowych wytworzonych produktów u naszych przetwórców. Tu nie ma w ogóle mowy o ilości pozostałości pestycydów w żywności – musi być ZERO. Na własnym przykładzie przekonaliśmy się, że takie produkty służą zdrowiu i tego chcemy również dla innych.

Drugą przyczyną dla której zdecydowaliśmy się na uprawę ekologiczną to chęć zadbania o naturę, bioróżnorodność, odbudowa struktury gleby, która pochłania CO2 i równowagę w niej panującą.

Soki i syropy Cud Malina

Waszym głównym produktem są owoce czy soki?

Jak do tej pory naszymi klientami są rodzinne polskie przetwórnie, dla których liczy się jakość i smak owoców. Z owoców sezonie również korzystają kooperatywy spożywcze w Warszawie. Od roku stworzyliśmy markę soków i syropów premium Cud Malina i w przyszłości będziemy ją rozwijać utrzymując na każdym etapie produkcji najwyższą jakość.

soki i syropy Cud Malina

Które owoce są bardziej opłacalne w uprawie - maliny czy porzeczki?

Specyfika naturalnej uprawy biodynamicznej zależy od jakości ekosystemu. Potrzeba kilku lat aby taką równowagę między roślinami uprawianymi a otoczeniem osiągnąć. Plon w przypadku malin jak i porzeczek jest dużo niższy w porównaniu do upraw konwencjonalnych. Uprawa ekologiczna, biodynamiczna, zakłada dużo pracy ręcznej, co wiąże się z dużymi kosztami. Maliny letnie są droższe, ale wymagają wielokrotnie więcej pracy ręcznej, przy zawijaniu, plewieniu, przy ręcznych zbiorach. Przy poprzeczkach jest mniej pracy ręcznej, ale za to przychód jest dużo niższy. Przeliczając na wydajność z ha - maliny, w przeliczeniu na ilość pracy to porzeczki, ale wówczas potrzeba wielu ha, żeby dochód był porównywalny.

Czy sprzedajecie liście porzeczki czarnej jako produkt zielarski?

Nie sprzedajemy liści, nie mieliśmy jeszcze takiego pomysłu.

Dlaczego do słodzenia soków używacie cukru trzcinowego a nie buraczanego?

Syropy lekko słodzimy 20% ekologicznym cukrem trzcinowym. Dodajemy go niewiele, ponieważ zależy nam na jak największej ilości soku a nie cukru w produkcie. Używamy cukru trzcinowego, a nie burczanego tylko dlatego, bo zależy nam na cukrze z certyfikatem ekologicznym a taki eko buraczany jest w dużo wyższej cenie. W ofercie mamy też soki niesłodzone.

Jak oceniacie zainteresowanie Polaków owocami ekologicznymi?

Zapotrzebowanie na eko owoce i produkty ekologiczne w Polsce jest nadal niskie, ale sukcesywnie rośnie. Te wzrosty zainteresowania BIO, o których się słyszy, nie przekładają się na popyt u rolnika, ponieważ coraz więcej produktów i surowca ekologicznego sprowadza się z zagranicy - co obniża ceny. Znamy takich, którzy zrezygnowali z bio uprawy bo się nie opłacało przy rosnących kosztach.

Stawiając na wysoką jakość prozdrowotną liczymy na coraz większe zainteresowanie. Nasze owoce oraz soki malinowe i porzeczkowe bez obaw są spożywane przez dzieci, a soki wzorem naszych babć podawane przy pierwszych objawach grypy, czy przy gorączce oraz na wzmocnienie odporności. Nasze soki ze względu na wyjątkową estetykę etykiet wybierane są też na prezenty. Często spotykamy się też z określeniem, że owoce mają smak jak dawniej, z ogrodu babci - przywołują wspomnienia smaków z dzieciństwa, więc jak ktoś już spróbuje, to wraca.

Dziękuję za rozmowę.