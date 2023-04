Innowacyjne systemy sortowania i pakowania owoców i warzyw - jak usprawnić proces?

Jak usprawnić proces sortowania i pakowania owoców?

Trudności w pozyskaniu pracowników sezonowych i wymagania odnośnie wysokiej jakości owoców i warzyw, oraz sprawnej realizacji zamówień na rynku krajowym i zagranicznym, sprawiają, że wielu plantatorów i grup producenckich kieruje się ku nowym technologiom. O wyzwaniach w branży i możliwościach usprawnienia procesów sortowania i pakowania rozmawiamy z Piotrem Milewskim, prezesem firmy Milbor PMC.

Automatyzacja odpowiedzią na niedobory siły roboczej

Mechanizacja procesów sortowania i pakowania owoców i warzyw jest odpowiedzią na stale rosnące koszty pracy i problemy z pozyskaniem pracowników sezonowych.

Przygotowując borówki do sprzedaży za pomocą zautomatyzowanej linii do sortowania i pakowania jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę osób pakujących i sortujących z 50 do mniej niż 10, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej wydajności. Drugim aspektem jest kwestia jakości. Wzrost nasadzeń borówek w ostatnich latach skutkuje zwiększona podażą, a co za tym idzie - rosną również wymagania jakościowe. Niezależnie czy realizujemy zamówienie na rynek krajowy czy na eksport, aby z sukcesem dostarczać owoce, trzeba obecnie produkować dużo lepszy towar niż jeszcze 5-6 lat temu. Dzięki systemom wizyjnym możemy zapewnić jakość zgodną ze specyfikacjami odbiorców. Obecnie wiele grup producenckich i firm handlowych kupuje towar przygotowany przez pojedynczych producentów. Natomiast często zamówienia się zmieniają. Pojawia się zapotrzebowanie na inny format opakowań i wówczas dostawcy są postawieni przed koniecznością albo zrezygnowania z zamówienia albo przepakowania owoców ręcznie, co generuje dodatkowe koszty. Maszyny dają nam możliwość usprawnienia procesów sortowania i pakowania – mówi Piotr Milewski, prezes firmy Milbor PMC.

Jak ułatwić proces pakowania i sortowania owoców i warzyw?

Plantatorzy owoców i warzyw szukają rozwiązań, aby usprawnić prace pozbiorcze i sprawnie przygotować produkt do sprzedaży. Dobór odpowiednich maszyn ma bardzo duży wpływ na przebieg całego procesu sortowania, pakowania, a tym samym pozytywny efekt końcowy.

Technologia cały czas idzie do przodu. Urządzenia sortujące dostępne w naszej ofercie ‘skanują’ każdą borówkę z wielu stron. Robimy 30 zdjęć każdego owocu i jesteśmy w stanie na tej podstawie określić parametry jakościowe, takie jak wielkość, twardość, wybarwienie, poziom nalotu oraz różne rodzaje defektów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Następnie system klasyfikuje owoce do danej kategorii, czyli przeznaczonych do przetwórstwa, na rynek hurtowy albo owoców w klasie premium, przeznaczonych na dalekie rynki eksportowe. Dzięki temu klienci mają możliwość uzyskania większych korzyści ze sprzedaży – mówi Piotr Milewski.