Ardanowski o cenach nawozów: Ruchy ze strony rządu są niezbędne!

Jan Krzysztof Ardanowski przyznaje, że sytuacja na rynku nawozów jest wyjątkowo trudna dla rolników / fot. PTWP

Sytuacja na rynku nawozów jest wyjątkowo trudna dla rolników. W tej chwili nawozy drożeją w całej Europie. Przyczyna jest dość obiektywna to wzrost cen gazu jako element manipulacji ze strony Rosji. Nie ma żadnej gry ze strony państw ponieważ wszyscy są w tej samej sytuacji - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa.

SadyOgrody.pl: Jakie są przyczyny trudnej sytuacji na rynku nawozów? Czy tak duże wzrosty cen można uzasadnić jedynie rosnącymi cenami gazu?

Jan Krzysztof Ardanowski: Unia Europejska zbiera owoce swojej głupiej polityki wobec Rosji. Rosjanie chcąc przyspieszyć uruchomienie gazociągu NordStream stosują różnego rodzaju wymuszenia, które przekładają się na wzrost kosztów wszystkiego natomiast nawozy to teraz sprawa newralgiczna.

Państwa członkowie nie są w stanie zbyt wiele w tej kwestii zrobić chociaż pewne działania należałoby podjąć. Na przykład zrezygnować z jakiegokolwiek zarobku przez firmy państwowe, które produkują nawozy. Ponadto życie pokazało, że opieranie się wyłącznie na sieciach dilerów komercyjnych powoduje, że doliczając swoje marże wykorzystują sytuację i podnoszą ceny nawozów. Nie jest też rozwiązaniem bezpośrednia sprzedaż dla rolników w zakładach. Produkcja jest tak duża w systemie ciągłym, że na przykład w Anwilu gdzie produkowana jest saletra ze względu na bezpieczeństwo i zagrożenie wybuchem można składować na miejscu produkcję z dwunastu godzin. Musi być cały czas odbierana co zapewniają firmy dilerskie ale jednocześnie trzymają za gardło rolników.

Kiedyś proponowałem zbudowanie państwowej sieci sprzedaży w oparciu o gospodarstwa strategiczne skarbu państwa, gospodarstwa instytutów naukowych i badawczych, krajową spółkę cukrową i wiele innych podmiotów. Dzięki takim rozwiązaniom mielibyśmy sieć w całej Polsce która miałaby kilkaset punktów. Można by sprzedawać przynajmniej część nawozów łamiąc monopol firm które opanowały handel nawozami.

Działania ze strony państwa muszą być podjęte ponieważ jest to sytuacja nienormalna. Zielony Ład Europejski czyli ideologiczna głupota która zakłada drastyczne zmniejszenie nawożenia na naszych oczach się dzieje. Część rolników nie będzie mogła w tym roku zastosować nawozów pod siewy jesienne czy wiosenne, spadną plony i pogorszy się jeszcze bardziej sytuacja ekonomiczna rolników. To jest niestety samosprawdzająca się przepowiednia o tym, że rolnictwo będzie redukowane. Rolnictwo się zmniejszy co zresztą zakłada Zielony Ład. Z jednej strony szermuje hasłem ochrony środowiska, przyrody, poprawy jakość żywności z czym się zgadzam jednak mamy obowiązek produkować dużo żywności - owszem w sposób zrównoważony - ale jak najwięcej. Nie tylko na potrzeby rynku wewnętrznego ale również na eksport, co jest naszym obowiązkiem wobec ludzi, którzy nie mają warunków do jej wyprodukowania. Komisja Europejska zakłada, że powinniśmy ograniczać produkcję. Europa na swoje potrzeby stanie się importerem co jest głupotą.

Sytuacja z nawozami jest dramatyczna i ruchy ze strony rządu są niezbędne. W tej kwestii osobą aktywną musi być przede wszystkim minister rolnictwa. To on musi bombardować premiera i innych ministrów informacjami, tłumaczyć zaistniałą sytuację. To jest nie tylko jego prawo ale także obowiązek, żeby być tym super poinformowanym i oczekiwać od innych pomocy.

SadyOrody.pl: Czy na ten moment jest szansa na ustabilizowanie cen nawozów?

Jan Krzysztof Ardanowski: Jest zapowiedź działań ze strony ministerstwa aktywów państwowych, które jest reprezentantem skarbu państwa wobec zakładów państwowych bo tylko o tych możemy mówić, żeby o około 30 proc. obniżyć ceny nawozów przez zredukowanie wszystkich korzyści, zysków które zakłady mają. Na dłuższą metę zakłady bez zysku również nie mogą działać co jest oczywiste ale może chwilowo takie rozwiązanie ulżyłoby rolnikom.

SadyOgrody.pl: Czy nawozy produkowane w Polsce są eksportowane?

Jan Krzysztof Ardanowski: Eksport jest wynikiem umów wieloletnich i nie można się nich wycofać i ich zerwać. Kiedyś się sytuacja poprawi i tych nawozów nie będzie gdzie sprzedać. Zakłady dzielą to co produkują między eksport i rynek krajowy. Nie wydaje mi się, żeby był jakiś duży problem z zaopatrzeniem w nawozy. Podaż jest może trochę mniejsza ale jest. Problemem są przede wszystkim wysokie ceny.

SadyOgrody.pl: Ceny będą nadal rosnąć?

Jan Krzysztof Ardanowski: Nie sądzę. Wydaje mi się, że Rosja swój efekt uzyskała – postraszyła świat. Putin już zapowiedział, że „skoro Wam tak ciężko to my trochę obniżymy cenę gazu”. Ceny nie powinny już rosnąc, jednak już w tej chwili są cenami zaporowymi. Jakie musiałyby być ceny żywności, żeby zrekompensować wzrost kosztów produkcji? Nie ma jednak złudzeń, że żywność będzie musiała podrożeć między innymi jako skutek wzrostu kosztów w którym nawozy stanowią bardzo istotny udział.

SadyOgrody.pl: A czy w dłuższej perspektywie ceny nawozów spadną?

Jan Krzysztof Ardanowski: W dłuższej perspektywie tak, natomiast nie w perspektywie kilku miesięcy. Rolnictwo precyzyjne opiera się na tym, ile danego nawozy należy stosować na podstawie różnych parametrów co spowoduje, że presja na nawozy będzie mniejsza. Będziemy je stosowali logiczniej w mniejszej ilości ale to kwestia lat a nie miesięcy.

Dziękuję za rozmowę.