Rynek jest zainteresowany tym, żeby ceny były niestabilne - obszerny wywiad z członkiem zarządu Eskimosa

Leszek Słaboński, Eskimos: na niestabilnym rynku zarabia się duże pieniądze; fot. shutterstock.com

- Moim zdaniem rynek jest zainteresowany tym, żeby ceny były niestabilne. Na niestabilnym rynku zarabia się duże pieniądze - mówi w szczerym wywiadzie dla www.sadyogrody.pl, Leszek Słaboński, członek zarządu Eskimosa, który zdradza nam kulisy interwencyjnego skupu jabłek, jaki spółka podjęła w sezonie 2018/19. Obecnie Eskimos złożył wniosek o upadłość oraz o restrukturyzację i sanację firmy.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że zarząd spółki Eskimos złożył wniosek o upadłość…

Rzeczywiście złożył wniosek o upadłość, lecz przede wszystkim złożyliśmy wniosek o restrukturyzację i sanację firmy. Sąd ma obowiązek rozpatrzyć oba wnioski. Przy spływie dwóch wniosków, jest zobowiązany ogłosić restrukturyzację, chyba że spółka nie nadaje się do restrukturyzacji - nasza się nadaje, bez najmniejszych problemów.

Bezpośrednią przyczyną złożenia powyższych wniosków jest brak rozliczenia Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych. A pożar w zakładzie w Motodze i brak odszkodowania?

Pożar w Motodze został już - oczywiście sprawa jeszcze jest w sądzie i walczymy z ubezpieczycielem - kosztowo skonsumowany. Ta sprawa już nas tak nie boli. Bolała w tamtym roku i dwa lata temu, a teraz już nie - rezerwy są na to zrobione. Kiedyś jak wygramy sprawę z ubezpieczycielem, będzie to dla nas dodatkowy "cukierek". Natomiast bolącą rzeczą, trudną i przykrą jest ten, jak to pani nazwała "interwencyjny skup jabłek". Minister woli, żeby to nazywać “stabilizacja cen”.

Bo jeśli chodzi o ubezpieczyciela to gra toczy się o 5 mln zł, a tu jest 100 mln…

Nie, 100 mln nie ma, mniej, znacznie mniej, natomiast tam jest inny problem, po prostu ministerstwo i KOWR nie wywiązały się kompletnie z umowy, z tego, co publicznie obiecywano, deklarowano.

Wy dostaliście gwarancje pod kredyt z BOŚ, i te gwarancje były od KOWR, tak?

Tak. Te gwarancje od KOWR oczywiście były zabezpieczone przez BGK, czyli tak naprawdę była taka konsekwencja, że my nie spłaciliśmy kredytu BOŚowi, BOŚ zażądał poręczenia, zaspokoił się na BGK, a BGK “skeszował” się na KOWR. Jesteśmy winni KOWR 100 mln zł - ewidentnie.

Jak macie zamiar oddać te pieniądze?

W międzyczasie KOWR zabezpieczył się i przejął nasze produkty, których nie sprzedaliśmy, których obecna wartość, tak jak minister powiedział a ja potwierdzam to, jest między 70 a 200 mln zł, w zależności od tego, jaką metodą określa się wartość.

Jeśli chodzi o ten przejęty majątek, tam był też koncentrat jabłkowy?

Był koncentrat, przecier, alkohol, soki…

Jeśli mogę zapytać, dlaczego nie sprzedaliście tych produktów w tym sezonie kiedy mieliśmy o wiele lepszą sytuacje na rynku jabłek przemysłowych niż w poprzednim? Eskimos dysponował zagęszczonym sokiem jabłkowym, skupionym w momencie gdy cena jabłek przemysłowych oscylowała wokół 8-10 gr, wy skupowaliście je po 25 gr za kg jabłek…

Ale ta różnica i cały ten problem bardzo niskiej ceny urodził się dlatego, że wielkie firmy produkujące zagęszczony sok jabłkowy „stwierdziły” że zarobią nieprzyzwoicie na polskim sadowniku. Oni wtedy, w tym okresie sierpnia-września 2018 r., kupowali koncentrat od polskich wytwórców po 550-600 euro za tonę. I ta właśnie cena determinowała cenę zakupu jabłek przez lokalnych wytwórców koncentratu, którzy żeby w ogóle zarobić cokolwiek, musieli kupować po te 8 gr za kg, bo inaczej by nic nie zarobili.