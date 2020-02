Rynek jabłek - zapasy, ceny i perspektywy

W porównaniu do zeszłego roku ceny jabłek są zadowalające dla sadowników, jednak wielu z nich decyduje się na dalsze przechowywanie jabłek w oczekiwaniu na lepsze oferty. / fot. shutterstock

Sytuacja na rynku jabłek wydaje się być stabilna. W porównaniu do zeszłego sezonu ceny jabłek są zadowalające dla sadowników, jednak wielu z nich decyduje się na dalsze przechowywanie jabłek w oczekiwaniu na lepsze oferty. Czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach i jak obecnie kształtuje sytuacja na rynku jabłek? Zapraszamy do zapoznania się z analizą.

Zapasy jabłek według WAPA

Jak wskazują dane WAPA w styczniu zapasy jabłek w Polsce wynosiły 835 tys. ton i w ciągu miesiąca – od grudnia 2019 do stycznia 2020 – zmniejszyły się o 292 tys. ton. Rok wcześniej zapasy jabłek były duże większe i wynosiły ponad 1,4 mln ton, jednak nie powinniśmy sugerować się danymi z tamtego okresu, ponieważ zbiory w 2018 r. były absolutnie rekordowe. Jak wskazują dane WAPA zapasy jabłek zbliżone do tegorocznych były w styczniu 2018 roku i wynosiły 851 tys. ton.

W polskich chłodniach na dzień 1 stycznia 2020 roku najwięcej było jabłek odmiany Idared (160 tys. ton), Szampion (110 tys. ton) oraz Golden Delicious i Red Jonaprince (po 100 tys. ton).

Warto wspomnieć, że w ciągu miesiąca – od grudnia 2019 do stycznia 2020 – najbardziej zmniejszyły się zapasy jabłek odmiany Idared i Red Jonaprince (po 50 tys. ton). O 40 tys. ton mniej odnotowano jabłek odmiany Szampion, zaś Gali o 35 tys. ton.

Rynek i ceny

Ceny jabłek w tym sezonie powinny być zadowalające dla sadowników. W ostatnim czasie zauważyć można było delikatny ich wzrost, co skłoniło część producentów jabłek do dalszego przechowywania owoców w oczekiwaniu na jeszcze wyższe stawki. Jak udało nam się dowiedzieć na Mazowszu ceny jabłek deserowych w zależności od odmiany i jakości wahają się między 1,3-1,9 zł/kg. Jedną z tańszych odmian jest Idared. Nieco więcej otrzymać można za Goldena, Galę czy Ligola. Jednak jak powiedział nam jeden z sadowników, ostatni wzrost cen był bardzo powolny, ponieważ eksport funkcjonuje w małym stopniu. Większość jabłek trafia do polskich marketów.

Na jednej z internetowych grup sprzedażowych znaleźliśmy ogłoszenie dotyczące kupna jabłek na sortownię wystawione przez grupę producentów z Belska Dużego. Grupa proponuje 1,6 zł/kg za odmianę Prince 70-90mm i 1,5 zł/kg za jabłka tej odmiany o wielkości 90+. Za Mutsu 75+ otrzymać można 1,6 zł/kg, a za Ligola 70+ 1,7 zł/kg. Jonagored 70+ ceniony jest za 1,6 zł/kg, Gala Must 65+ 1,7 zł/kg, Red Chief 70+ 1,75 zł/kg, Champion 70+ 1,6 zł/kg, a Golden 67+ 1,6 zł/kg.

Droższe są jabłka odmiany Alwa 65+ 2,2 zł/kg i Empire 55+ 2,2 zł/kg. Jak wynika z informacji zamieszczonej na grupie sprzedażowej podane ceny są cenami netto.

Rynki hurtowe – Bronisze

Wysokie są ceny jabłek na rynku hurtowym w Broniszach – jak wskazują oficjalne dane wahają się między 1,9 a 4,66 zł/kg.

Odmiany takie jak Gala, Red Chief i Rubinstar sprzedawane są za 1,9-2,5 zł/kg. Za Ligola i Goldena otrzymać można 2-3 zł/kg. Odmiana Alwa wyceniana jest na 1,9-3 zł/kg. Jedną z droższych odmian na tym rynku jest Cortland – 3,66-4,66 zł/kg.

Nieco niższe stawki można otrzymać za Empire 2,85-3,66 zł/kg. Jonagoldy i Jonagoredy sprzedawane są w podobnych cenach – odpowiednio 1,9-2 zł/kg i 1,9-2,2 zł/kg. Stosunkowo wysokie są ceny Loba – 3-3,66 zł/kg - i Szarej Renety – 3-4 zł/kg. Szampion sprzedawany jest za 1,9-2,55 zł/kg.

Perspektywy